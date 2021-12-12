Вашингтон, 12 декабря 2021, 00:16 — REGNUM 10 декабря американский журнал Entertainment Weekly опубликовал рейтинг лучших и худших фильмов, вышедших в свет в 2021-м году. Неожиданно в рейтинг худших вошел фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», получивший на агрегаторе 66% и 90% положительных отзывов от критиков и зрителей соответственно.
Топ лучших фильмов 2021 года:
«Лакричная пицца»
«Власть пса»
«Побег»
«Незнакомая дочь»
«Сядь за руль моей машины»
«Спенсер»
«Рыцари справедливости»
«Камон Камон»
«Параллельные матери»
«Красная ракета»
Топ худших фильмов 2021 года:
«Мьюзик»
«Гнев человеческий»
«Воспоминания»
«По наклонной»
«Поступь хаоса»
«Дорогой Эван Хансен»
В 2020-м году Entertainment Weekly включил в топ худших фильмов года картины «Капоне. Лицо со шрамом», «Элигия Хиллбилли», «Честный кандидат», «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы».