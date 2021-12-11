Вашингтон, 12 декабря, 2021, 00:16 — ИА Регнум. 10 декабря американский журнал Entertainment Weekly опубликовал рейтинг лучших и худших фильмов, вышедших в свет в 2021-м году. Неожиданно в рейтинг худших вошел фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», получивший на агрегаторе 66% и 90% положительных отзывов от критиков и зрителей соответственно.

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Топ лучших фильмов 2021 года:

«Лакричная пицца»

«Власть пса»

«Побег»

«Незнакомая дочь»

«Сядь за руль моей машины»

«Спенсер»

«Рыцари справедливости»

«Камон Камон»

«Параллельные матери»

«Красная ракета»

Топ худших фильмов 2021 года:

«Мьюзик»

«Гнев человеческий»

«Воспоминания»

«По наклонной»

«Поступь хаоса»

«Дорогой Эван Хансен»

В 2020-м году Entertainment Weekly включил в топ худших фильмов года картины «Капоне. Лицо со шрамом», «Элигия Хиллбилли», «Честный кандидат», «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы».