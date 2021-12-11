Вашингтон, 12 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 9 декабря Twitter опубликовал список самых обсуждаемых в соцсети фильмов в 2021-м году. Первые три места в топе заняли «Бэтмен» (2022), «Шрек» (2001) и «Годзилла против Конга» (2021). Далее по списку — «Дюна» (2021), «Отряд самоубийц» (2021), «Черная вдова» (2021), «Черная пантера» (2018), «Вечные» (2021), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) и «Лига справедливости» Зака Снайдера (2021).

Цитата из м/ф «Шрек». Реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Шрек

Примечательно, что в список вошел «Шрек» от киностудии Dreamworks Pictures, который в апреле этого года отмечал 20-летие премьеры.

Третий фильм о Питере Паркере «Человек-паук: Нет пути домой» имеет все шансы стать самым кассовым фильмом в 2021 году, несмотря на то, что выйдет в конце года, 15 декабря.