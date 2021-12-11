Вашингтон, , 23:40 — REGNUM В американском штате Кентукки, где в результате торнадо погибли десятки человек, объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение принял президент США Джо Байден, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил журналистам, что в штате в результате торнадо погибли не менее 70 человек.