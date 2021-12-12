Тегеран, 12 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. 11 декабря вице-президент Ирана по парламентским делам Мохаммад Хоссейни заявил, что его страна готова принять активное участие в процессе восстановления Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейни сделал эти замечания на встрече с послом Сирии в ТегеранеШафиком Даюбом.

«Иранское правительство уделяет большое внимание расширению связей с соседними странами, особенно с Сирией», — отметил он, подчеркнув:

«Мы не пожалеем усилий, чтобы поддержать сирийское правительство и народ страны в меру своих возможностей, поскольку Сирия рассматривается как союзник и стратегический партнер Ирана».

Хоссейни также заявил: «Мы надеемся, что американские войска покинут Сирию и Ирак как можно скорее. Американцы все еще воруют сирийскую нефть, и странно, что другие не осуждают такое поведение США».

Говоря о вторжении Израиля на сирийскую территорию, вице-президент Ирана по парламентским делам сказал: «Ожидается, что международное сообщество отреагирует соответствующим образом и осудит данный шаг».