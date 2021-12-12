Тегеран, 12 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. 11 декабря спикер меджлиса (парламента) Ирана заявил, что всеобъемлющий документ о сотрудничестве между Тегераном и Анкарой может вызвать дальнейший экономический бум в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Бакер Калибаф сделал эти замечания по возвращении из Турции, где принял участие в 16-й конференции парламентского союза Организации исламского сотрудничества (PUIC).

Калибаф выразил надежду, что всеобъемлющий документ о сотрудничестве между Ираном и Турцией будет доработан в ходе предстоящего визита турецкого президента в Тегеран.

Говоря о своем визите в Стамбул, спикер парламента сообщил, что он состоялся по приглашению его турецкого коллеги. Во время своего пребывания в Турции Калибаф провел многосторонние встречи, посвященные в первую очередь проблемам Афганистана и Палестины.

По поводу переговоров, состоявшихся в кулуарах заседания парламентского союза ОИС, Калибаф заявил, что он провел переговоры с президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганомпо политическим вопросам и по развитию торгового сотрудничества.