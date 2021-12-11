Киев, 11 декабря, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил сомнение в том, что Германия предоставит Киеву вооружения. Об этом сообщает издание ZN.ua.

Kurious Украина и Германия

«Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — отметил Мельник в интервью изданию.

Дипломат подчеркнул, что предыдущее правительство Германии не дало официального ответа на вопрос о причине отказа, однако по неофициальным каналам до Украины было доведено, что снабжение Киева вооружением будет способствовать эскалации насилия.