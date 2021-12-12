Тегеран, , 15:57 — REGNUM 11 декабря спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф и его алжирский коллега Ибрагим Бухали на встрече подчеркнули важность создания парламентских групп дружбы и их эффективную роль в отношениях между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В кулуарах 16-й конференции Парламентского союза государств-членов ОИС (PUIC) в Стамбуле (Турция) Бухали заявил, что действующий парламент Алжира начал работу шесть месяцев назад и попытался установить превосходные парламентские отношения с меджлисом (парламентом) Ирана.

Он отметил: «В вопросе о Палестине мы стараемся наладить хорошее сотрудничество между различными палестинскими группами, что может помочь решить сложившийся кризис».

Выразив удовлетворение тем, что Алжир и Иран имеют общее мнение по палестинскому вопросу, Бухали сообщил, что Исламская Республика является державой регионального и международного значения.

Далее он заявил, что Алжир не намерен нормализовать свои отношения с Израилем, в отличие от некоторых других исламских стран, поскольку данный шаг никак не поможет государствам решить палестинскую проблему.

Со своей стороны, Калибаф заявил, что между двумя народами существует много общих черт. Он также выразил готовность создать парламентскую группу дружбы между двумя странами. «Группа может способствовать развитию политических, экономических и культурных отношений между двумя странами», — отметил Калибаф.