Сеул, , 23:23 — REGNUM 10 декабря стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового южнокорейского сериала «Море спокойствия», а также сообщил, что премьера сериала, состоящего из восьми эпизодов, запланирована на 24 декабря 2021 года.

Netflix Jade87

Сюжет мини-сериала расскажет Земле, столкнувшейся с климатическим кризисом, и группе ученых, которым придется отправиться на Луну, чтобы забрать важные образцы из заброшенной научной лаборатории, где ранее при загадочных обстоятельствах погибла другая группа.

Серила от Netflix основан на одноименном короткометражном фильме от режиссера Чхве Хан-ён, выпущенном в 2014 году.

Ранее сообщалось, что создатель другого южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк подтвердил информацию о том, что студия начала работу над вторым сезоном.