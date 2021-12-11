Москва, 11 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. 15 декабря в Москве заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак встретится с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом 11 декабря сообщил ТАСС источник в администрации президента России.

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«Встреча (представителей РФ и США) планируется в среду», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в заявлении Госдепа отмечалось, что 13−15 декабря Украину и Россию посетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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