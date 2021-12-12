12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 15:57 — REGNUM Заявление главного редактора портала WikiLeaks Кристинна Храфнссона о том, что решение Высокого суда Лондона по экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании в США является «чёрным днем для журналистики», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 декабря в социальной сети Facebook.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

«Свободу Ассанжу!» — пишет Antonina U.

Многие пользователи оказались шокированы тем, какое показательное судилище устраивают страны Запада над теми, кто смеет представлять общественности правду о преступлениях этого самого Запада.

«Да уж, бедный человек! За правду Запад готов заточить в тюрьму, заткнуть рот и даже убить. Вот и весь ваш «цивилизованный мир». А вы ещё хотите правды и справедливости? Не ждите, вам не позволят жить нормально», — указывает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что британский суд вынес такое решение, чтобы показать всем последователям Ассанжа, что их ждёт в случае, если они решат тоже пойти против политики США.

«Вот так растаптывают неугодных в Великобритании. У нас в России хотя бы сидят и потом выходят на свободу, а на Западе это превращается в отсроченную казнь», — отмечает Ирина А.

Часть людей полагает, что западные страны проявляют двойные стандарты не только в отношении России, но и в принципе ко всем, кто смеет идти против заданного течения.

«Отправляют на заклание за правду. Демократия и толерантность в жизни и на словах. На языке мёд, а под языком лёд», — написала Ольга Г.

«Да, двойные стандарты. Вот вам и демократия. Готовы сожрать человека за правду!» — считает Сергей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что судилище над основателем WikiLeaks доказывает, насколько несамостоятельны западные страны и сколь подвержены они влиянию Соединённых Штатов.

«Мелкобритания отправляет Ассанжа в американскую колонию? А это точно суверенная страна? Они сами не могут решать его судьбу, обязательно нужно обращаться к заокеанскому хозяину?» — задаётся вопросу Сергей Л.

«Это будет самый большой английский позор со времен формирования колоний», — поделился своим мнением Olga K.

Британский полицейский Southbanksteve

Нашлись и те, кто считают, что Ассанжа судят согласно законодательству Великобритании и США, а это значит, что, несмотря на моральную составляющую, страны запады поступают правильно.

«Ну, закон есть закон. Раз запрещено разглашать секретную информацию, значит, человека следует судить за такие действия. На этом и держится западный мир. Законы, суды, права. Всё это надо учитывать перед тем, как совершать подобные поступки. Благими намерениями известно, куда вымощена дорога», — напоминает Кирилл А.

Отдельные комментаторы отмечают, что Ассанж — герой, которому нужна поддержка и хорошая защита, иначе больше никто не решится рассказать миру правду о преступлениях Америки.

Кристианн Храфнссон Djackmanson

«Это реально позор всего западного цивилизованного мира. Как можно судить человека всего лишь за то, что он рассказал правду? Не секреты какие-нибудь очень важные раскрыл, а открыл глаза на преступления. Ему медаль полагается, а его в тюрьму на пожизненное», — указывает Андрей Б.

Напомним, 10 декабря главный редактор портала WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил RT о том, что решение Высокого суда Лондона по экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании в США является «чёрным днем для журналистики». Отметим, что Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке.