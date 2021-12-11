Сеул, 11 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Южнокорейский актер Ли Джо-джэ, исполнивший главную роль в нашумевшем сериале от Netflix «Игра в кальмара», рассказал о развитии его персонажа во втором сезоне сериала: «В последних сериях мой герой Ги-хун стал гораздо серьезнее, поэтому мне кажется, что он станет еще более решительным персонажем. Но если станет слишком решительным, то людям будет совсем скучно смотреть», — цитирует актера PeopleTalk.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Премьера сериала «Игра в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года на платформе Netflix. На данный момент сериал является самым популярным сериалом 2021 года не только на стриминговом сервисе, но и во всем мире.

Ранее создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк подтвердил информацию о том, что уже ведется работа над созданием второго сезона сериала. Напомним, первый сезон насчитывает 9 серий.