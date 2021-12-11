Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Италии Леиджи Ди Майо. Об этом сообщили в пресс-службе американского дипломатического ведомства.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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Стороны обсудили ситуацию на Украине, договорившись о продолжении консультаций по данному вопросу.

«Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС о скоординированном и всеобъемлющем подходе», — отмечается в сообщении.

В ходе переговоров также обсуждалась ситуация в Ливии, в частности президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в стране 24 декабря.