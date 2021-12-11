Госсекретарь США обсудил с главой МИД Италии ситуацию на Украине
Вашингтон, 11 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Италии Леиджи Ди Майо. Об этом сообщили в пресс-службе американского дипломатического ведомства.
U.S. Department of State
Энтони Блинкен
Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»
Стороны обсудили ситуацию на Украине, договорившись о продолжении консультаций по данному вопросу.
«Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать тесные консультации с другими союзниками по НАТО и партнерами по ЕС о скоординированном и всеобъемлющем подходе», — отмечается в сообщении.
В ходе переговоров также обсуждалась ситуация в Ливии, в частности президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в стране 24 декабря.