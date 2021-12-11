Донецк, 11 декабря 2021, 22:42 — REGNUM Тяжелое вооружение в Донбасс доставили украинские силовики. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
По словам представителя ведомства, в двух подконтрольных Украине населенных пунктах киевские силовики разместили девять единиц военной техники.
Он уточнил, что минометы «Василек» и танки Т-80 были среди обнаруженной техники и вооружения.
Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что беспилотник, с помощью которого вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили удары по инфраструктуре Донецка, обезвредили подразделения Народной милиции ДНР.