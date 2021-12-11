Донецк, 11 декабря, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Тяжелое вооружение в Донбасс доставили украинские силовики. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

U.S. Army Europe ВСУ

По словам представителя ведомства, в двух подконтрольных Украине населенных пунктах киевские силовики разместили девять единиц военной техники.

Он уточнил, что минометы «Василек» и танки Т-80 были среди обнаруженной техники и вооружения.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что беспилотник, с помощью которого вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили удары по инфраструктуре Донецка, обезвредили подразделения Народной милиции ДНР.