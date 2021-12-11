Иерусалим, 11 декабря, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля приступила к проведению военных учений на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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«Во время учений будет происходить оживлённое перемещение сил ЦАХАЛ, транспортировка оружия и тяжёлой военной техники по всей стране», — отмечается в сообщении.

В маневрах примут участие тысячи израильских резервистов, которые будут зачислены в свои части в ближайшее время.

Главной целью учений является проверка готовности и компетентности ЦХАЛ в области мобилизации резервов.