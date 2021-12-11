Вашингтон, , 22:39 — REGNUM 11 декабря студия Rebelion Developments официально анонсировала выход шутера Sniper Elite 5 по мотивам Второй мировой войны. Игра выйдет в 2022 году на ПК и консолях Play Station 4, Play Station 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Основной сюжет игры будет посвящен освобождению Франции в 1944 году. Целью главного героя Карла Фейрберна станет подрыв вражеской операции «Кракен» до того, как силы союзников высадятся в Европе.

На данный момент франшиза Sniper Elite насчитывает 10 игр. Первая часть Sniper Elite вышла в конце октября 2005 года. Продолжение вышло спустя семь лет, в апреле 2012 года.

Также студия Revelion Developments стала известно благодаря игре Aliens vs. Predators, выпущенной в 1999 году. На данный момент, помимо разработок игр, студия занимается изданием комиксов.