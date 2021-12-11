Новочеркасск, Ростовская область, 11 декабря, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В Новочеркасске Ростовской области обновили автобусный парк. На городские маршруты вышли 12 новых автобусов большой и средней вместимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы донского казачества.

Gradkostroma.ru Автобус

«12 из 13 новых экоавтобусов уже начали перевозить новочеркасцев. Низкопольные Yutong и НефАЗы, работающие на газомоторном топливе, были приобретены для обслуживания наиболее загруженных городских маршрутов. Ещё один автобус появится после постановки на учёт в ГИБДД», — уточнили власти.

Стоит отметить, что общественный транспорт Новочеркасска уже начали украшать к Новому году.

ИА REGNUM сообщало, что на обновление общественного транспорта Ростова-на-Дону перед ЧМ-2018 было выделено около 1 млрд рублей. Сумма была предназначена на приобретение 200 автобусов.