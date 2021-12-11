Вашингтон, 11 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. 10 декабря стриминговый сервис Netflix объявил, что режиссером нового сериала «Падение дома Ашеров» станет американский кинорежиссер Майкл Флэнаган, работавший ранее над фильмом «Доктор Сон» и сериалом «Призрак дома на холме».

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В основу сериала легло одноименное произведение американского поэта и писателя Эдгара Аллана По.

Также в официальном Twitter-аккаунте Netflix Geeked сообщили, что в каст сериала войдет актриса Карла Гуджино, которая ранее уже работала с Майклом Флэнаганом во время съемок «Призрака дома на холме».

Другие роли исполнят Фрэнк Ланджелла, Мэри МакДонелл, Марк Хэмилл и Карл Ламбли.