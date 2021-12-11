Ростов-на-Дону, , 22:16 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» на выезде разгромил «Ростов» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 11 декабря на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счётом 4:1.

Футбол macblack

В составе победителей голевыми действиями отметились Рамазан Гаджимурадов (дубль), Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. У хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Полоз (пенальти).

Отметим, что после восемнадцати матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых 18 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря ЦСКА в матче восемнадцатого тура Российской Премьер-лиги одержал уверенную победу над тульским «Арсеналом». Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0.