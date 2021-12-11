Вашингтон, , 22:16 — REGNUM 10 декабря в официальном Twitter-аккаунте экранизации серии игр Halo был опубликован первый постер к новому сериалу. На постере изображен главный персонаж игры Джон-177, более известный как Мастер Чиф, держащий в руке шлем.

Halo Infinite 343 Industries

Также сообщается, что премьера сериала запланирована на первый квартал 2022 года. О точной дате премьеры пока не сообщается.

Главные роли в сериале исполнят Пабло Шрайбер, Наташ Макэлхоун, Джен Тейлор и Чарли Мерфи.

Halo — это медиафраншиза боевой фантастики, разработанная американской компанией Bungie. На данный момент франшиза насчитывает двенадцать основных игр, две обновленные версии и один сборник.