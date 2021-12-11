Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Полицейские несут дежурство на месте пожара в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 11 декабря.

Mvd.ru Госавтоинспекция МВД

«В оперативном порядке сформированы и направлены к месту возгорания наряды. Прибывшие на место сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Инспекторы ДПС организовывают объезд транспортного потока от места возгорания по смежным улицам и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что прокуратура Ростовской области начала проверку после крупного пожара на складе. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. На месте работают 115 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка конструкций.