Москва, , 21:54 — REGNUM Дипломаты российского посольства в Лондоне назвали ситуацию на Украине «взрывоопасной». Об этом сообщается в комментарии дипломатического ведомства.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится всё более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания в частности оказывают Киеву», — приводит мнение дипломатов РИА Новости.

Сотрудники дипмиссии подчеркнули, что британские политики все чаще обвиняют Россию в агрессивных намерениях по отношению к Украине, что не соответствует действительности.

«Именно Вооружённые силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своём намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», — добавили в посольстве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что возглавляемая им страна никогда не вела враждебную политику по отношению к другим государствам.