Ростов-на-Дону, , 21:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Советском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 11 декабря.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

«В 21:10 мск объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Ростовской области начала проверку после крупного пожара на складе. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. На месте работают 115 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе