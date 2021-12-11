Минск, , 21:52 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью народного артиста Белоруссии Михаила Финберга выразил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Маэстро стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве, — говорится в соболезновании. — Без остатка отдавал себя музыке и зрителю. Человек огромного педагогического таланта воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей».

Глава государства отметил, что настоящее уважение коллег и народную любовь заслужил Михаил Финберг своим многолетним самоотверженным служением на ниве отечественной культуры.

Как передавало ИА REGNUM, Михаил Финберг — художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Белоруссии, дирижер, народный артист Белоруссии — скончался в возрасте 74 лет.