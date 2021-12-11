Тирасполь, , 21:47 — REGNUM Глава Приднестровья Вадим Красносельский подверг критике решение властей Молдавии за запрет на въезд в страну общественным деятелям из России. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь идет о фактах депортации общественных, научных, политических деятелей, прибывших авиарейсами из России в кишиневский аэропорт. Вадим Красносельский назвал такое положение дел недопустимым, противоправным и антидемократичным», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщали СМИ Приднестровья, въезд в Молдавию запретили члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, а также другим общественникам. За последние дни подобные решения принимались по отношению к 11 гражданам России.

Политолог Наталья Нарочницкая в комментарии телеканалу ТСВ выразила мнение, что депортация была связана с предстоящими выборами президента Преднистровья.