Вашингтон, 11 декабря 2021, 21:41 — REGNUM В штате Кентукки в США в результате торнадо погибли не менее 70 человек. Об этом, как сообщает Assoсiated Press, заявил 11 декабря губернатор штата Энди Бешир журналистам.
«Я полагаю, что это будет самый смертоносный торнадо», — сказал Бешир.
По его словам, число жертв торнадо в штате Кентукки может достичь 100.
Ранее ряд СМИ сообщал, что в штате Кентукки (США) из-за обрушившихся 10 декабря торнадо погибли около 50 человек.
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