Вашингтон, 11 декабря, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В штате Кентукки в США в результате торнадо погибли не менее 70 человек. Об этом, как сообщает Assoсiated Press, заявил 11 декабря губернатор штата Энди Бешир журналистам.

skeeze Торнадо

«Я полагаю, что это будет самый смертоносный торнадо», — сказал Бешир.

По его словам, число жертв торнадо в штате Кентукки может достичь 100.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в штате Кентукки (США) из-за обрушившихся 10 декабря торнадо погибли около 50 человек.

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