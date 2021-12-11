Токио, , 21:33 — REGNUM Группа японский ученых из Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при контакте с частицами коронавируса. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал KYODO NEWS.

Медицинская маска Medtechnika.su

Такой эффект был достигнут засчет использования антител, взятых из яиц страуса. На данный момент эксперимент проводили с участие 32 человек. Далее планируется продолжить исследования с участие уже 150 человек.

Команда ученых во главе с Ясухиро Цукамото предложила новый способ обнаружения наличия вируса в организме. Он разработали флуоресцентный краситель, который в ультрафиолетовом свете будет сообщать о наличии в видимой зоне Covid-19.