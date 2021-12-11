Токио, 11 декабря 2021, 21:33 — REGNUM Группа японский ученых из Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при контакте с частицами коронавируса. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал KYODO NEWS.

Медицинская маска
Медицинская маска
Medtechnika.su

Такой эффект был достигнут засчет использования антител, взятых из яиц страуса. На данный момент эксперимент проводили с участие 32 человек. Далее планируется продолжить исследования с участие уже 150 человек.

Команда ученых во главе с Ясухиро Цукамото предложила новый способ обнаружения наличия вируса в организме. Он разработали флуоресцентный краситель, который в ультрафиолетовом свете будет сообщать о наличии в видимой зоне Covid-19.