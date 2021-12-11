Токио, 11 декабря, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Группа японский ученых из Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится при контакте с частицами коронавируса. Об этом 11 декабря сообщил новостной портал KYODO NEWS.

Medtechnika.su Медицинская маска

Такой эффект был достигнут за счет использования антител, взятых из яиц страуса. На данный момент эксперимент проводили с участием 32 человек. Далее планируется продолжить исследования с участием уже 150 человек.

Команда ученых во главе с Ясухиро Цукамото предложила новый способ обнаружения наличия вируса в организме. Они разработали флуоресцентный краситель, который в ультрафиолетовом свете будет сообщать о наличии в видимой зоне COVID-19.