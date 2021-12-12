12 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter предупреждение министра иностранных дел в адрес России о «серьезных последствиях» в случае вторжения на территорию Украины.

Джейн Спай, , 15:56 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что у России будут серьёзные экономические последствия, если будет совершено вторжение на территорию Украины. Она добавила, что на собрании министров иностранных дел «Большой семерки» будет уделено внимание отдельному обсуждению этого аспекта, чтобы показать России, что вторжение на Украину будет «стратегической ошибкой». Также Трасс сказала, что встреча будет символом того, что у стран-участниц одно мнение по вопросу о проявлении агрессии, в том числе агрессии против Украины. И Великобритания намерена укреплять отношения с Украиной с целях защиты и поддержки в будущем.

Лондон. Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть пользователей считает заявления министра иностранных дел абсурдными, потому что Великобритания не представляет никакой угрозы для России. Они не понимают, как британское правительство собралось угрожать России.

«Мы им собранием кабинета министров угрожать будем?» — спросил @jamsey55.

«И что мы сделаем? Матом обругаем?» — предположил @NigelTa37251567.

«Плохо посмотрим и пальцем помашем?» — поинтересовался @AndyCarmo5551.

«Да, все их три миллиарда обратно отправите?» — написал @john44023.

«Эй, великая Британская империя, которой мы так гордились, стала немного меньше. Я думаю, что угрозы, исходящие от правительства, население не поддержит», — напомнил @Alans_view.

Некоторые комментаторы не понимают, зачем Великобритания и другие европейские страны вмешиваются в Российско-украинские отношения.

«Российское посольство, просто проигнорируйте эту новость, это вообще не наша проблема», — обратился @adrianstrand.

В комментариях отметили, что вся Европа Россию боится, поэтому единственным последствием при вторжении на Украину будет «развернуться и бежать».

«Да, последствия будут следующие: мы лениво поднимем палец, чтобы убрать все военные силы Европы, если они осмелятся оружие поднять в их сторону», — прокомментировал @PhilKni48351065.

Многие пользователи написали, что попытка напугать Россию своими заявлениями у министра вряд ли удалась.

«Я уверен, что они сейчас очень испугались. Спасибо за приложенные усилия», — иронично отметил @futurefilm1.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ага, как будто Россия нас боится», — прокомментировал @MikeyPB.

«Эм, я уверен, что россияне сейчас сильно испугались, но вы забыли про то, что у них больше карт», — напомнил @bev12555787.

Несколько раз в комментариях упоминалось вхождение Крыма в состав России и огромное влияние России на Донбасс. Пользователи считают, что после присоединения Крыма Россия может хоть всю Украину забрать.

«А они разве уже не отобрали ее часть (Крым — прим. Д.С.)?» — спросил @shiftyboy86.

Некоторые комментаторы в шутку напомнили, что российские спецслужбы знают, как незаметно попасть на территорию Великобритании, поэтому они не советуют министрам делать подобные заявления.

«А они знают, как попасть в Солсбери», — написал @Jc_scabby_cabby.

«Какие последствия? Они убили британских граждан химической атакой, а мы ничего по этому поводу не сделали. Это Россия. Нам не стоит делать таких угроз», — предложил @Skiphogan.

«Мм, ага, потому что они же в нашу страну не вторгались еще, правда?» — прокомментировал @sueyship.

Часть пользователей уверена, что в случае появления на территории Украины британских или американских войск у всего мира будет больше проблем.

«Я думаю, будет намного больше последствий, если Великобритания или Америка расположит на Украине свои войска», — отметил @al_da_drone.

«Каждый, кто организовывал эту провокацию, должен столкнуться с последствиями, и первый будет Лондон, который может исчезнуть с лица земли», — прокомментировал @ert34341.

Агрессия. Великобритания Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые пользователи написали, что единственно, что может сделать Великобритания, это отказаться от российского газа, но так хуже сделает только себе. К тому же, Великобритания переоценивает свои силы.

«Серьезно, что мы будем делать? У нас нет военной силы, которая могла бы сравниться с российской армией. Когда у Британии газ закончится, мы что делать будем?» — поинтересовался @RolySyms.

«Я служил в армии, у нас нет столько войск, чтобы поравняться с Путиным», — рассказал @kumite230.

«Великобритания перестанет газ у России покупать? Вот это действительно будет последствие. Россия на протяжении пяти лет уже незаметно вторгается на территорию Украины», — написал @Mr_Jacksonandon.

Среди пользователей есть те, кто напомнили, что Британия находится в миграционном кризисе, она свои границы защитить не может, но зачем-то угрожает России.

«Великобритания с Францией разобраться не может, что она с Россией делать будет?» — спросил @pf31486950.

«Мы даже берег Кента защитить не можем», — отметил @wilsonsadler.

Часть пользователей считает что Европа и Америка не слишком сильный противник для России, потому что они не могут выбраться из пандемии COVID-19 и контролировать внутреннюю политическую и экономическую ситуацию.

«России не надо даже оружия поднимать, чтобы смотреть на ослабевающую Европу. После десятилетия количественного смягчения, выхода Великобритании из состава Европейского союза, пандемии, инфляции, вышедшей из-под контроля, приближающегося экономического кризиса, пенсионного кризиса», — отметил @Darren_Jameson_.

«Боже, это правительство не может с коронавирусом справиться, и начинает лаять на русских», — написал @jaysta1979.

Пользователи также предложили Великобритании посмотреть на себя и вторжения в Ирак и Афганистан.

«А, то есть для Великобритании и США было нормально вторгаться в Ирак?» — спросил @ShawnNikko1.