Анкара, , 21:23 — REGNUM Артиллерийский удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии нанесли представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что в зоне операции «Источник мира» были ликвидированы двое членов незаконных вооруженных формирований.

О том, где именно была проведена операция, не сообщается.

Напомним, в Турции запрещена деятельность РПК. Члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.