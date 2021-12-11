Киев, 11 декабря 2021, 21:21 — REGNUM Заместитель главы министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился за устроенный скандал в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник подчеркнул, что согласен с решением главы украинского МВД Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.
Напомним, ранее украинские СМИ растиражировали видеозапись, на которой Гогилашвили грубит сотрудникам правопорядка на одном из блокпостов после того, как те попросили у него предъявить документы.