Киев, 11 декабря, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Заместитель главы министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился за устроенный скандал в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Относительно инцидента на блокпосту в зоне ООС (силовая операция Киева в Донбассе) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность», — отметил Гогилашвили.

Чиновник подчеркнул, что согласен с решением главы украинского МВД Дениса Монастырского начать дисциплинарное производство.

Напомним, ранее украинские СМИ растиражировали видеозапись, на которой Гогилашвили грубит сотрудникам правопорядка на одном из блокпостов после того, как те попросили у него предъявить документы.