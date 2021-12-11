Вашингтон, 11 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум. 11 декабря появилась информация, что американский актер египетского происхождения Рами Малек присоединился к касту нового фильма Кристофера Нолана про Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы. Сообщается, что Малек сыграет роль одного из членов команды американского ученого.

Скриншот с YouTube Рами Малек

Ранее сообщалось, что в съемках фильма также примут участие Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Шерлок Холмс», «Чаплин»), Киллиан Мерфи («Острые козырьки», «Бэтмен: Начало», «28 дней спустя), Мэтт Дэймон («Отступники», «Одиннадцать друзей Оушена») и Эмили Блант («Грань будущего»).

Премьера новой картины Кристофера Нолана запланирована на лето 2023 года.