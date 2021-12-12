12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили провокационные действия украинского судна ВМС Украины «Донбасс», двигавшегося к Керченскому проливу и не реагировавшего на запросы российских пограничников.

Артур Савин, , 15:58 — REGNUM Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о том, что судно управления ВМС Украины «Донбасс», двигавшееся к Керченскому проливу и не реагировавшее на запросы российских пограничников, легло на обратный курс, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 11 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

"Хозяева приказали искать приключения на свою пятую точку? Потом опять будут визжать, что их обидели. Каждый раз одно и то же, и всё ради того, чтобы выставить Россию виноватой в глазах иностранцев», — указывает Сергей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские корабли то и дело устраивают мелкие провокации, чтобы в глазах окружающих стран выставить себя жертвами «российской агрессии».

«Возьмут российские пограничники на абордаж эту украинскую шлюпку, так украинцы опять потом ныть будут, мол, их притесняют», — предполагает Александр О.

«Донбасс» Fordman

Некоторые комментаторы отмечают, что данные провокации настолько жалкие, что вызывают не трепет у российской стороны, а скорее наоборот, становятся поводом, чтобы посмеяться над незадачливыми соседями.

«Как же жалобно стонал укровоен, когда в прошлый раз по сусалам получил в заливе. Любят себя истязать что ли? Ну флаг в руки. Нам от этого только весело», — отмечает Дмитрий М.

Часть людей полагает, что украинские власти попросту уже не могут ничего сделать Российской Федерации, поэтому от безысходности совершают такие бессмысленные «телодвижения».

"Мне это напоминает картинку о том, как шавка пытается укусить покрышку у огромного грузовика: бегает, мечется, лает, клацает пастью, но толку нет. Тут та же ситуация. Греби, не греби, а огребут в итоге именно они сами. На что надеются, совершая эти жалкие провокации? Непонятно», — написал Олег К.

Ряд пользователей указывает на то, что российские пограничники могли бы отработать целый ряд спецсредств для предотвращения незаконного проникновения на территорию России, если бы украинское судно не свернуло с намеченного курса.

«Такой корабль — хорошая мишень для учебных стрельб. Они у них и так тонут ни с того ни с сего, так и тут. Можно выдумать какую-нибудь нелепицу. К примеру, забытая мина вдруг всплыла перед украинским кораблём», — считает Abdulkadyr A.

«РЭБ уже не работает? Выключите на этой посудине всю электронику к чёртовой матери. Тогда они, лишённые средств связи, сразу задумаются о том, чтобы обратно в свою родную сторону повернуть. Нужно пресекать такие провокации и не доводить их до крайности. Украинцы должны знать, что дёргания в сторону России будут иметь тяжелейшие для них последствия», — пишет Денис К.

Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) специальных войск Вооружённых сил Российской Федерации Mil.ru

Нашлись и те, кто предположил, что данный корабль мог и не участвовать в провокации, направленной против России, у экипажа судна могли быть свои личные мотивы для того, чтобы попасть на территорию Российской Федерации.

«Может быть, эти водоплавающие политическое убежище попросить хотели в России или просто дезертировали, но их отговорили? Надо их найти и спросить, что же это за представление было такое», — поделился своим мнением Дмитрий Р.

Напомним, 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о том, что судно управления ВМС Украины «Донбасс», двигавшееся к Керченскому проливу и не реагировавшее на запросы российских пограничников, легло на обратный курс. В ведомстве отметили, что расценивают соответствующие действия экипажа украинского корабля как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.