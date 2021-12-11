Бохум, Германия, 11 декабря 2021, 20:57 — REGNUM 11 декабря в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Бохум». Матч пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Первый мяч на 40-й минуте встречи забил Себастьян Полтер ударом с пенальти — 1:0. В конце матча немецкий фланговый нападающий Юлиан Брандт отметился забитым мячом и позволил «шмелям» избежать поражения — 1:1.
Статистика матча («Бохум"/ «Боруссия»)
Удары 4/24
Удары в створ 3/9
Владение 38%/62%
Угловые 0/15
Нарушения 8/18
Составы команд:
«Бохум»: Риманн, Соареш, Машович, Стафилидис (Белла-Котчап, 90'), Лейч, Лосилла, Хольтманн (Бокхорн, 67'), Реджбецай, Антви-Аджей (Гамбоа, 80'), Пантович (Теше, 79'), Полтер (Ганвула, 68').
«Боруссия»: Кобель, Загаду, Хуммельс, Менье, Шульц, Джан, Беллингем, Дауд (Азар, 68'), Вульф (Брандт, 68'), Ройс, Холланд.
«Боруссия», набрав лишь одно очко в этом матче, увеличила отставание от «Баварии» до шести очков. «Бохум» набрал 20 очков, но опустился на десятую позицию.