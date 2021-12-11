Бохум, Германия, 11 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. 11 декабря в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Бохум». Матч пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Боруссия» (Дортмунд)

Первый мяч на 40-й минуте встречи забил Себастьян Полтер ударом с пенальти — 1:0. В конце матча немецкий фланговый нападающий Юлиан Брандт отметился забитым мячом и позволил «шмелям» избежать поражения — 1:1.

Статистика матча («Бохум"/ «Боруссия»)

Удары 4/24

Удары в створ 3/9

Владение 38%/62%

Угловые 0/15

Нарушения 8/18

Составы команд:

«Бохум»: Риманн, Соареш, Машович, Стафилидис (Белла-Котчап, 90'), Лейч, Лосилла, Хольтманн (Бокхорн, 67'), Реджбецай, Антви-Аджей (Гамбоа, 80'), Пантович (Теше, 79'), Полтер (Ганвула, 68').

«Боруссия»: Кобель, Загаду, Хуммельс, Менье, Шульц, Джан, Беллингем, Дауд (Азар, 68'), Вульф (Брандт, 68'), Ройс, Холланд.

«Боруссия», набрав лишь одно очко в этом матче, увеличила отставание от «Баварии» до шести очков. «Бохум» набрал 20 очков, но опустился на десятую позицию.