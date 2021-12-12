12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу раскритиковал китайскую модель экономики, объявленную президентом Эрдоганом. Отметив, что попытка реализации этой модели приведет к превращению широких масс Турции в дешевый источник рабочей силы для глобальных компаний. Этот вопрос стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях.

Ариф Асалыоглу, , 15:54 — REGNUM После того как президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал развитие экономики по китайской модели, в обществе начались обсуждения этой модели. Китайская модель или восточноазиатская модель развития — это определение, используемое для обозначения индустриализации, значительного профицита текущего счета и экономической стабильности. Однако существует более глубокий смысл данной ситуации, чем кажется на первый взгляд. Политики и экономисты выступили с резкой критикой нового экономического подхода правительства. Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу раскритиковал китайскую модель экономики, объявленную президентом Эрдоганом. Отметив, что попытка реализации этой модели приведет к превращению широких масс Турции в дешевый источник рабочей силы для глобальных компаний, Давутоглу заявил:

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно ли говорить о социальном государстве в стране, где почасовая оплата труда снижена до 1 доллара 20 центов, в стране, где минимальная заработная плата упала ниже 200 долларов? И они говорят о китайской модели государства».

Ахмет Давутоглу State.gov

Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу заявил:

«Посредством китайской модели предполагается превратить широкие массы и средний класс Турции в дешевую рабочую силу, после того, как они обнищают. Можно ли говорить о социальном государстве в стране, где почасовая оплата труда снижена до 1 доллара 20 центов, в стране, где минимальная заработная плата упала ниже 200 долларов? И они говорят о китайской модели государства».

Этот вопрос стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях.

Председатель Партии демократии и прогресса (DEVA), бывший заместитель премьер-министра Али Бабаджан публикует следующий комментарий:

@alibabacan: «Уважаемый Эрдоган, Вы не сможете надеть на Турцию экономику китайских товаров. В этой стране глубоко укоренилось демократическое сознание, которое не станет пленником Ваших узких стереотипов».

@alibabacan: «В прошлом мы решили эту проблему с помощью турецкой модели. Так ее назвал весь мир. Но теперь говорят, что вы пытаетесь навязать экономике китайскую модель».

Али Бабаджан Stephen Jaffe

Пользователь по имени Орхун отвечает на этот комментарий следующим образом:

@forOrhun: «Сначала говорили, что мы вступим в Европейский cоюз, а теперь похоже, что мы становимся похожими на страны Юго-Восточной Азии… Китайская модель экономики уже на пороге».

Политолог, член партии Кубилай Чичек публикует следующий комментарий:

@kblycck: «Менталитет, обрекающий граждан на то, что происходит в наше время, говорит о китайской модели экономики, чтобы скрыть свое невежество в этом вопросе…»

Публицист, политолог Касым Гюмюш публикует следующий комментарий:

@Fatih890682623: «Президентская» модель правления. «Китайская» модель экономики. «Русская» модель обороны. До чего же всеобъемлющая система!!!»

На что пользователь по имени Догукан Даг отвечает:

@DAGDGKN: «Нет китайской модели в экономике, нет арабскому капиталу, нет странам Персидского залива… Будучи патриотической революционной молодежью этой страны, мы не поддадимся ни на какой обман, и мы не собираемся растрачивать нашу страну ради вашей трехдневной радости. Мы спросим с вас за вашу ложь и грабеж, сопротивление бесполезно, господа…»

Абдуллах Акчай публикует следующий комментарий:

@AkcayAbdullah75: «Мы запускали салюты по случаю подписания документов о вхождении в Европейский cоюз. Вначале они заявляли, что мы обгоним ЕС в экономике и социальной жизни, что они даже нам завидуют; а на практике мы дошли до 4-й статьи еврейского плана Хаима Наума. Китайская модель в экономике равно порабощение. Да ниспошлет нам Аллах благой исход».

Журналист Хамза Чакыр публикует следующий комментарий:

@habergumuscom: «Китайская модель проявила себя не только в экономике, но и в технике кунг-фу в нашей стране. Кроме того, в связи с обеспечением досрочного принятия, депутаты разодрались не на жизнь, а на смерть».

Вице-председатель Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба публикует следующий комментарий:

@veliagbaba: «Наш главный экономист, не имеющий диплома, заявил: «В качестве модели экономики мы возьмем Китай». Китай — это дешевая рабочая сила. Это незащищенность, отсутствие доходов, бедность… Однако, несмотря на это, минимальная заработная плата в Китае составляет 385 долларов, а в нашей стране — 205 долларов. Они хотят, чтобы люди работали, едва обеспечивая себе полуголодное существование, и чтобы их сторонники многократно увеличивали свой капитал».