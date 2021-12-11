Лондон, , 20:49 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили более 54 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 11 декабря свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 54 073 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 10 771 444.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 132 пациента, общее число жертв эпидемии достигло 146 387.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии было выявлено более 58 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.