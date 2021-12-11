Москва, , 20:47 — REGNUM 30-летний таранный форвард национальной сборной России по футболу Антон Заболотный был признан лучшим игроком матча 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Арсенал» (2:0). Нападающий провел на поле все 90 минут. За отведенное время Заболотный отметился двумя забитыми мячами и пятью выигранными верховыми единоборствами. Портал WhoScored оценил игру футболиста на 8.76 балла.

Антон Заболотный Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Антон Заболотный принял участие в семнадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Победа над тульским «Арсеналом» позволила ЦСКА временно подняться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.