Лейпциг, Германия, , 20:41 — REGNUM 11 ноября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» в матче пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию». Основное время противостояния завершилось со счетом 4:1.

Доменико Тедеско Spartak.com

Первый мяч на экваторе первого тайма забил защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол — 1:0. Через двенадцать минут 26-летний португальский форвард Андре Силва удвоил преимущество «быков» — 2:0. Голевую передачу записали на Анхелиньо. На 88-й минуте Рами Бенсабайни сократил отставание «жеребят» в счете — 2:1. Через три минуты Кристофер Нкунку отметился забитым мячом — 3:1. В компенсированное время вышедший на замену Бенджамин Хернихс установил окончательный счет — 4:1.

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан (Хенрихс, 63'), Гвардиол, Анхелиньо, Мукиэле, Форсберг (Собослаи, 63'), Нкунку, Лаймер (Адамс, 71'), Кампль, Силва (Броббей, 84').

Главный тренер: Доменико Тедеско.

«Боруссия»: Цоммер, Бенсебайни, Гинтер, Скалли, Эльведи, Закариа, Тюрам, Штиндль (Плеа, 76'), Коне, Хофманн (Бенеш, 54'), Эмболо.

Главный тренер: Ади Хюттер.

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/ «Боруссия»)

Удары 19/12

Удары в створ 10/4

Владение 52%/48%

Угловые 6/0

Нарушения 20/15

На данный момент «РБ Лейпциг», набрав 21 очко, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с восемнадцатью очками опустилась на тринадцатое место.