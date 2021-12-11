Нью-Дели, 11 декабря, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии провели успешные испытания противотанковой ракеты SANT (Stand-off Anti-Tank). Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы

«DRDO и военно-воздушные силы провели успешные летные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолета на полигоне Покхаран», — отмечается в сообщении.

Как отметили в правительстве, все поставленные задачи в ходе испытания были выполнены. Оружие способно уничтожать цели на расстоянии в 10 км.