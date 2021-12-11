Тбилиси, , 20:37 — REGNUM «Серьезной провокацией со стороны России» назвал учения, запланированные в Азовском море с 21 декабря по 22 января один из прозападных грузинских экспертов, З.Б., посвятивший этому событию пост на своей странице в соцсети Facebook. «Еще более интересным» он назвал тот факт, что учения будут проходить и в территориальных водах Украины, что, по мнению аналитика, является нарушением всех международных норм.

Грузинские СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

На пост откликнулись подписчики и друзья эксперта по соцсети и оставили свои, большей частью негативные и осуждающие действия России комментарии.

«Цели России становятся ясны. Мы все прекрасно знаем, что Запад не является гарантом и помощником Украины (я не имею ввиду беспокойство и возмущение или передачу списанной техники). История никогда не ошибается. Когда Чемберлен и Даладье во время Мюнхенского соглашения подарили Гитлеру Судеты, они думали, что он этим удовлетворится. Так случилось и в 2008 году, потом во время аннексии Крыма, когда Запад еще раз промолчал в надежде, что Россия утолит свой аппетит. Но время идет, а аппетит не угасает», — отметил пользователь С.Ц.

«Наглость России не имеет границ. Обязательна жесткая реакция со стороны Запада», — выразил возмущение и надежду Г.Э.

«То есть эта «стрельба из-за спин миротворцев» — версия в украинской реальности», — предположил Г.К.

«А что, Россия учения анонсировала? Она же и в прошлом году их проводила?» — поинтересовался Б.Ш.

«В прошлом году в территориальных водах Украины не проводила», — ответил инициатор дискуссии.

«Если Запад и сейчас не осознает угрозу и не поможет серьезно Украине, он получит русский сапог в центре Европы и опять поделенную надвое Европу», — предсказала Н.А.

«Если империя не вырастет, она распадется», — заметил Б.М.

«Это не провокация, это рекогносцировка», — вставил свое мнение Л.Л.

«Торопится Россия, знает, что через несколько лет Украина станет серьезной силой, если поддержка ее обороноспособности продолжится в том же духе», — добавил Г.К.

«Я думаю, настает такой момент, что зубы должны будут выбить, но пойти дальше этой провокации она (Россия) не рискнет. Не в той она форме сейчас, чтобы СССР восстановить», — отметила Р.Н.

«Надеюсь, что только выражением беспокойства они (Запад) не ограничатся», — высказалась Т.Д.

«Вот он, ответ Путина Байдену!» — подчеркнула Е.Б.