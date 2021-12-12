12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Украины, которой не исключил проведения референдума по вопросу Донбасса.

Артур Савин, , 00:53 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не исключает в будущем проведения общегосударственного референдума по вопросу статуса Донбасса, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 11 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Это какой ещё такой референдум в стране, находящейся под нацистской пятой? Сволочи стреляют в мирных людей, не дают населению Донбасса жить и воспитывать детей. Обнадежил, блин, людей прекращением войны, борьбы с коррупцией, да и сам утоп в этом болоте, клоун!» — указывает Светлана А.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинское руководство готово испоганить даже самый лучший задел, поэтому не стоит ждать, что Украина проведёт референдум по всем нормам и требованиям.

«Ага, небось референдум пройдёт с условием, что Донбасс в нём участвовать не будет. Знаем мы эти инициативы от украинской власти. Намеренно всё так выкрутят, что референдум превратится в итоге в цирк», — поделился своим мнением Ник В.

Паспорта ДНР © СВ ДНР

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский референдум обязательно окажется избирательным, чтобы люди с альтернативной точкой зрения на ситуацию не были допущены к возможности заявить о ней.

«А референдум пройдёт на территории ДНР и ЛНР? Или будут спрашивать специальных людей с Западной Украины? Зеленскому тогда фига с маслом, а не Донбасс!» — считает Виталий Н.

Часть людей полагает, что Украина уже раскололась внутри себя, поэтому ждать какого-то позитивного процесса после проведения референдума не стоит.

«Хитёр. Конечно, Украина будет за единое государство. Что, в общем-то, правильно. Только что с таким «единым» государством делать украинцам? Это уже давно расколотый народ», — отмечает Александр В.

Ряд пользователей указывает на то, что всё, что связано с Донбассом, это уже далеко ушедший для Украины поезд, ведь спустя почти восемь лет нескончаемого кровопролития не осталось ничего, что бы могло вновь соединить некогда единый украинский народ.

«А кому этот референдум нужен спустя восемь лет гражданской войны? Да и Зеленского, очень вероятно, не изберут уже на ближайших выборах. Будет другой президент Украины, другое правительство. Сейчас не референдум по Донбассу главная проблема, а то, как окружающим вести диалог с сошедшим с ума Киевом», — пишет Евгений С.

«Украина опоздала со своим референдумом. Чтобы понять, что Донбассу нужно дать автономию, Киеву понадобилось восемь лет гражданской войны. Отлично. А можно ДНР и ЛНР сами теперь свою судьбу будут решать, вас не спрашивая? Не вам теперь решать, как и с кем жить Донбассу», — обращается Андрей П.

Нашлись и те, кто убеждены, что Зеленский в данном случае мало что решает, ведь он находится под прямым управлением Вашингтона.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что этот ушлёпок коровий может исключать или нет? Что хозяин в Вашингтоне ему скажет, то и будет делать. А команда готовит референдум, видимо, уже поступила, раз пошли такие разговоры», — написал Сергей Р.

Напомним, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу «1+1» о том, что он не исключает в будущем проведения общегосударственного референдума по вопросу статуса Донбасса.