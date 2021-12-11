Санкт-Петербург, 11 декабря, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Лион» в зимнее трансферное окно предложит санкт-петербургскому «Зениту» 3 миллиона евро за трансфер 26-летнго форварда сборной Ирана Сердара Азмуна. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Азмун Сердар

Если «Зенит» откажет в трансфере Азмуна в январе, то иранский форвард перейдет в «Лион» летом 2022 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Лион» согласовал с Азмуном четырехлетний контракт до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне на счету Сердара Азмуна 10+2 очков по системе гол+пас в 21-м матче за «Зенит» во всех турнирах.