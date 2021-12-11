Ростов-на-Дону, , 20:30 — REGNUM Прокуратура Ростовской области начала проверку после крупного пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 11 декабря.

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«Прокуратура организовала проверку исполнения требований противопожарной безопасности, контролирует ход ликвидации пожара. В рамках надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что на место происшествия выехал прокурор Советского района Ростова-на-Дону Александр Ищенко.

ИА REGNUM напоминает, что крупный пожар вспыхнул ближе к 17:00 мск. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. На месте работают 115 человек, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

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