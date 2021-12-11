Москва, 11 декабря 2021, 20:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся поздравлением со своим коллегой из Танзании Либератой Муламулы. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Стороны поздравили друг друга с 60-летием установления дипломатических отношений. Главы ведомств отправили друг другу поздравительные телеграммы.
Стороны выразили готовность к продолжению совместной работы в целях упрочения стабильности и безопасности в восточной Африке.