Москва, 11 декабря, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся поздравлением со своим коллегой из Танзании Либератой Муламулы. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

Стороны поздравили друг друга с 60-летием установления дипломатических отношений. Главы ведомств отправили друг другу поздравительные телеграммы.

«В послании Сергея Лаврова, в частности, отмечено, что между Россией и Танзанией установились и в настоящее время поддерживаются партнерские, дружественные связи, в основе которых лежат принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга», — отмечается в сообщении.

Стороны выразили готовность к продолжению совместной работы в целях упрочения стабильности и безопасности в восточной Африке.